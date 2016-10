Neonaziconcert verrast Zwitsers onaangenaam

ANP Neonaziconcert verrast Zwitsers onaangenaam

ST. GALLEN - Een onaangekondigd concert van Duitse neonazi's heeft de Zwitsers onaangenaam verrast. Justitie onderzoekt of de rechts-extremistische liedteksten die zaterdag in Unterwasser, in de regio Sankt Gallen, ten gehore werden gebracht strafbaar zijn.

Door ANP - 17-10-2016, 16:31 (Update 17-10-2016, 16:31)

De organisatie had toestemming voor een optreden van talentvolle Zwitserse bands en achthonderd bezoekers. Dat werden er uiteindelijk vijfduizend met onder meer de Duitse neonazirock van Stahlgewitter, Frontalkraft en Exzess op het podium. Deze omstreden Duitse groepen zouden ergens in Zuid-Duitsland spelen, maar reisden vanaf het trefpunt in Ulm onverwacht door naar Zwitserland met in hun spoor bussen en auto's vol fans.

De politie besloot niet in te grijpen omdat er geen problemen waren en ze die ook niet wilde veroorzaken. Het concert bleek goed georganiseerd, van het parkeren van de vele voertuigen tot het opruimen van het afval na afloop.