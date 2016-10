EU dreigt met sancties tegen Congo

LUXEMBURG - De Europese Unie bereidt sancties voor tegen de Democratische Republiek Congo uit onvrede over het uitstel van de voor volgende maand geplande presidentsverkiezingen. Het Afrikaanse land besloot zondag die pas in april 2018 te houden. Volgens oppositiepartijen is dat de enige manier voor president Joseph Kabila om aan de macht te blijven. Volgens de wet zou hij anders eind dit jaar moeten aftreden.

Door ANP - 17-10-2016, 16:27 (Update 17-10-2016, 16:43)

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken eisten maandag in Luxemburg dat alles in het werk wordt gesteld om de verkiezingen volgend jaar te laten plaatsvinden. Zij dreigen in een verklaring ,,alle beschikbare instrumenten’’ in te zetten, inclusief reisverboden en het bevriezen van banktegoeden van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen en/ of een vreedzame oplossing van het conflict in de weg staan.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini kreeg de opdracht strafmaatregelen voor te bereiden. De VS hebben al sancties ingesteld tegen drie naaste medewerkers van Kabila, onder meer vanwege het blokkeren van het democratisch proces.

Visumbeleid

België besloot onlangs al de maximumduur van visa voor Congolese diplomaten te halveren tot zes maanden. De andere EU-landen hebben afgesproken dit ook te gaan doen, door het visumbeleid voor houders van diplomatieke paspoorten uit Congo op elkaar af te stemmen. De Belgische minister Didier Reynders noemde het uitstel van de verkiezingen ,,onacceptabel’’.

Kabila is president sinds 2001 en mag volgens de hoogste rechter in Congo aanblijven tot een opvolger is gekozen, tot woede van een deel van de oppositie. Bij gevechten kwamen de afgelopen tijd zeker vijftig mensen om.