ANP 54.000 Iraakse militairen voor operatie Mosul

MOSUL - Irak zet 54.000 militairen in voor de herovering van de noordelijke stad Mosul op de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat heeft de Amerikaanse luitenant-generaal Stephen Townsend tegen CNN gezegd. Hij is bevelhebber van de internationale coalitie tegen IS in Irak en Syrië.

Door ANP - 17-10-2016, 12:15 (Update 17-10-2016, 12:15)

Militaire bronnen verwachten dat de strijd om Mosul weken gaat duren. De Iraakse premier Haider al-Abadi heeft laten weten dat als het moment om Mosul binnen te trekken is aangebroken, hij alleen troepen van het regeringsleger en de nationale politie de stad in stuurt.

Ook sjiitische milities en soennitische en christelijke strijders maken deel uit van de door Irak geleide troepenmacht die Mosul wil bevrijden. Verder doen in totaal zo'n 4000 Koerdische peshmerga mee aan het offensief.

Volgens Amerikaanse militaire bronnen zijn er vermoedelijk 5000 IS-strijders in Mosul. Bronnen rond IS reppen van ongeveer 7000 strijders.