Kerry en Johnson: staakt-het-vuren in Jemen

ANP Kerry en Johnson: staakt-het-vuren in Jemen

LONDEN - De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben zondag opgeroepen om zo snel mogelijk een wapenstilstand in Jemen in te stellen. Regeringstroepen, die gesteund worden door Saudi-Arabië en door Iran gesteunde Houthi's, zijn nog steeds in gevecht.

Door ANP - 16-10-2016, 18:01 (Update 16-10-2016, 18:01)

Inmiddels zijn er duizenden burgerslachtoffers te betreuren. Zo werden er vorige week nog 140 mensen gedood door een raketaanval op een Houthi-begrafenis in de hoofdstad Sanaa.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zei dat als de partijen tot een staakt-het-vuren kunnen komen, de speciale VN-gezant Ismail Ould Cheikh Ahmed dan met de partijen om de onderhandelingstafel gaat om tot een vredesbesluit te komen.

Kerry had zondag een ontmoeting met de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en de Saudische minister van Buitenlandse zaken Adel al-Jubeir.