Oudste reuzenpanda ingeslapen in Hong Kong

ANP Oudste reuzenpanda ingeslapen in Hong Kong

HONG KONG - De oudste reuzenpanda in gevangenschap is overleden. Jia Jia, die 38 jaar oud was en leefde in een pretpark in Hong Kong is zondag ingeslapen, zo heeft het Ocean Park laten weten.

Door ANP - 16-10-2016, 18:00 (Update 16-10-2016, 18:00)

Jia Jia was 38 jaar, wat omgerekend naar mensenjaren rond de 114 jaar is. En daarmee was ze de oudste reuzenpanda ooit in gevangenschap. In het wild worden panda's gemiddeld tussen de 18 en 20 jaar oud.

Jia Jia verbleef sinds 1999 in het Ocean Park. Volgens het park verslechterde de gezondheid van Jia Jia steeds meer en wilde het dier niet meer eten. Dierenartsen hebben haar vervolgens een spuitje gegeven.

,,Dit is een dag waarvan we wisten dat die ooit zou komen. Desalniettemin is het een treurige dag, zeker voor de verzorgers die jarenlang voor haar hebben gezorgd.'', zo liet het park in een verklaring weten.