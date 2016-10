Lander begonnen aan afdaling naar Mars

ANP Lander begonnen aan afdaling naar Mars

DARMSTADT - Europa is begonnen aan de poging om een apparaat op Mars te laten landen. Die lander, de Schiaparelli, is losgelaten door de sonde die hem naar Mars heeft gebracht. In de komende dagen zakt hij langzaam naar de planeet, waar hij woensdag voorzichtig moet neerkomen.

Door ANP - 16-10-2016, 17:58 (Update 16-10-2016, 17:58)

De vluchtleiding in Duitsland kreeg zondag aan het einde van de middag het signaal dat het loskoppelen goed was verlopen. Dat signaal deed er bijna 10 minuten over om de aarde te bereiken. De missie wordt samen met Rusland uitgevoerd.

De Schiaparelli is vooral bedoeld om de technologie voor een landing op Mars te testen. Ook heeft hij een paar dagen energie om de windsnelheid, luchtdruk, temperatuur en luchtvochtigheid om hem heen te meten. Rond 2020 willen Europa en Rusland een onbemand karretje naar Mars sturen om het oppervlak te verkennen.

Europa heeft één keer eerder geprobeerd op Mars te landen. Die poging, van de Beagle 2 in december 2003, werd een mislukking. De verkenner heeft nooit iets van zich laten horen. Pas elf jaar later werd hij teruggevonden. De zonnepanelen gingen niet open, waardoor de antenne verborgen bleef.