ANP Ontdekker 'Europese' komeet overleden

KIEV - De ontdekker van de komeet waar Europa in 2014 een historische landing op heeft uitgevoerd, is overleden. De Oekraïense sterrenkundige Klim Tsjoerjoemov stierf zaterdag. Hij was 79 jaar oud. De komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko is naar hem vernoemd.

Door ANP - 16-10-2016, 12:07 (Update 16-10-2016, 12:07)

De dood van Tsjoerjoemov is bekendgemaakt door de ruimtevaartorganisaties van Rusland (Roskosmos) en Europa (ESA).

Tsjoerjoemov werkte als sterrenkundige in de Sovjet-Unie. Met collega Svetlana Gerasimenko onderzocht hij de baan van een komeet die al bekend was. Op één van de foto's die Gerasimenko had gemaakt, ontdekte Tsjoerjoemov dat er in de hoek nog een rotsblok te zien was. Het bleek een andere komeet. Toen ze verder zochten, ontdekten ze dat de nieuwe komeet ook op andere beelden te zien was. Die ruimtesteen werd naar hen vernoemd.

Rosetta

67P is miljarden jaren oud. Hij ontstond uit dezelfde wolk van gas en stof waar de aarde en de andere planeten ook uit zijn gevormd. Hij heeft de vorm van een badeend en is enkele kilometers groot.

Europa lanceerde in maart 2004 een sonde, de Rosetta, die 67P moest bereiken. Daar kwam hij in 2014 aan, na meer dan 6 miljard kilometer vliegen. Later dat jaar zette de Rosetta een onbemande verkenner op het oppervlak. Dat was nog nooit gepresteerd. Vorige maand was de missie voorbij. Europa liet de Rosetta bewust neerstorten op de komeet.