ANP Doden door explosie in Bagdad

BAGDAD - Minstens zeventien mensen zijn zaterdag in de Iraakse hoofdstad Bagdad om het leven gekomen doordat een zelfmoordterrorist zich opblies. Meer dan vijftig anderen raakten gewond.

Door ANP - 15-10-2016, 11:55 (Update 15-10-2016, 11:55)

De explosie vond plaats in een tent, waar een bijeenkomst van sjiitische moslims aan de gang was. De tent stond op een drukke markt in het district al-Shaab, in het noorden van Bagdad. De moslims waren bijeen vanwege de Ashoura, een herdenking van de dood van Mohammeds kleinzoon Hussein.