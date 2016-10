Trump: beschuldigers zijn zieke leugenaars

GREENSBORO - De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft vrijdag hard uitgehaald naar de vrouwen die hem van aanranding beschuldigen. Tijdens een toespraak in North Carolina noemde hij ze zieke leugenaars. ,,Sommigen doen het waarschijnlijk voor wat beroemdheid, ze krijgen wat gratis roem. Het is volledig doorgestoken kaart'', aldus Trump.

15-10-2016

Zijn campagneteam kwam vrijdag ook met een Britse getuige die het verhaal van een van de vrouwen in twijfel trekt. Jessica Leeds zou rond 1980 op een vlucht zijn betast door Trump. Anthony Gilberthorpe, die beweert op de bewuste vlucht in de buurt van Trump en Leeds te hebben gezeten, zegt in de New York Post dat het verhaal van Leeds niet klopt. Gilberthorpe is in Groot-Brittannië vooral bekend door zijn bewering in de jaren 80 minderjarige jongens te hebben bezorgd bij seksfeestjes van Britse politici.

Trump, die vorig jaar zijn campagne begon met de beschuldiging dat Mexico drugsdealers en verkrachters naar de Verenigde Staten stuurt en de belofte daar een eind aan te maken met een muur tussen beide landen, wist opnieuw een Mexicaan te beledigen. Volgens de zakenman zou Carlos Slim, miljardair en grootaandeelhouder van de New York Times Company, de kandidatuur van Clinton steunen en daarom bij willen dragen aan de nederlaag van Trump door steeds verhalen over het omstreden seksuele gedrag van de Republikein te publiceren. Zowel Slim als de New York Times ontkennen dat er enig contact over is geweest tussen de krant en de zakenman.

Nu de beschuldigingen tegen Trump de campagne beheersen, raakt de New Yorkse vastgoedmagnaat verder achterop in de peilingen. Uit een vrijdag gepubliceerde peiling van Reuters/Ipsos blijkt dat Trump 7 procent achterstaat op zijn Democratische rivale Hillary Clinton.