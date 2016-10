Arrestaties in Kansas voor beramen aanslag

KANSAS CITY - Drie mannen zijn vrijdag in Kansas gearresteerd voor het beramen van een aanslag met een massavernietigingswapen op een appartementencomplex in Garden City, in het zuidwesten van de Amerikaanse staat. In de appartementen wonen onder meer Somalische immigranten, die een van de woningen als moskee gebruiken.

Door ANP - 15-10-2016, 2:35 (Update 15-10-2016, 2:35)

De drie verdachten, in leeftijd variërend van 47 tot 49 jaar, zouden lid zijn van de extreemrechtse militie Crusaders (Kruisvaarders) en sterk gekant tegen de overheid, immigratie en moslims. Ze werden gedurende acht maanden in de gaten gehouden door de autoriteiten.

In die periode waren de mannen onder meer bezig met surveilleren rond het complex, het verzamelen van wapens en explosieven en het schrijven van een manifest. Dat had na de aanslag gepubliceerd moeten worden. Het plan van de militieleden was om met explosieven volgeladen voertuigen bij de vier hoeken van het gebouw te plaatsen. De aanslag stond gepland voor de dag na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, begin november.

Een onderzoek naar terroristische activiteiten van verscheidene milities in het zuidwesten van Kansas bracht de FBI op het spoor van de drie. De opsporingsdienst maakte hierbij gebruik van een informant die bijeenkomsten bezocht van een van de milities.