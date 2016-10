Begrotingsakkoord in België

ANP Begrotingsakkoord in België

BRUSSEL - De Belgische regering is vrijdag tot een akkoord gekomen over de begroting voor 2017. Ook zijn de onderhandelaars het eens geworden over een aantal structurele hervormingen.

Door ANP - 15-10-2016, 2:14 (Update 15-10-2016, 2:14)

De aangekondigde hervormingen behelzen onder meer de flexibilisering van de arbeidsmarkt en digitale handel. Het akkoord heeft volgens de regering geen gevolgen voor de koopkracht van werknemers en mensen met een uitkering.

Over enkele onderwerpen, waaronder het verlagen van de vennootschapsbelasting, is nog geen overeenstemming bereikt. Het overleg hierover wordt de komende maanden voortgezet.

De regering heeft voor zaterdag 11.00 uur een persconferentie aangekondigd. Een dag later spreek premier Charles Michel het parlement toe.