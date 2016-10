Strafhof waarschuwt Filipijnse president

ANP Strafhof waarschuwt Filipijnse president

DEN HAAG - De aanklager bij het Internationaal Strafhof (ICC) heeft de Filipijnen gewaarschuwd dat zij mogelijk een strafrechtelijk onderzoek opent naar de talrijke buitengerechtelijke executies van drugshandelaren en -gebruikers in het land. Hoofdaanklager Fatou Bensouda toonde zich ,,zeer verontrust'' over berichten dat in drie maanden tijd meer dan 3000 mensen door veiligheidstroepen zijn gedood.

Door ANP - 14-10-2016, 10:01 (Update 14-10-2016, 10:38)

Verklaringen van hoge ambtsdragers, lijken deze moorden te vergoelijken en overheidsinstanties en burgers tot verdere aanvallen aan te moedigen'', aldus een verklaring die in de nacht van donderdag vrijdag werd uitgegeven. Wie tot masssageweld oproept of daaraan deelneemt, ,,kan door het hof strafrechtelijk vervolgd worden'', waarschuwde Bensouda.

De Filipijnse president Rodigro Duterte voert een snoeiharde oorlog tegen de drugshandel in zijn land. Volgens mensenrechtengroepen laat hij doodseskaders hun gang gaan. De aanklager bij het Strafhof liet weten de ontwikkelingen in de Filipijnen op de voet te volgen. Zij kan ambtshalve tot een onderzoek besluiten omdat de Filipijnen bij het ICC zijn aangesloten.