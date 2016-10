Trump dreigde al vaker met rechtszaak media

WASHINGTON - Trump heeft in het verleden al vaak gedreigd met rechtszaken tegen de media, maar de laatste twee decennia heeft hij geen dagblad echt aangeklaagd. Dat blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters dat de databases van diverse rechtbanken raadpleegde.

Door ANP - 14-10-2016, 0:19 (Update 14-10-2016, 0:19)

The New York Times publiceerde woensdag een verhaal waarin twee vrouwen claimen jaren geleden te zijn aangerand door Trump. Hij eist nu dat het artikel wordt gerectificeerd, ook dreigt hij met een rechtszaak.

De laatste jaren heeft hij vergelijkbare dreigementen geuit richting de Wall Street Journal, de Village Voice, New York Post en Fortune Magazine. In geen enkel geval zijn die woorden gevolgd door daden.

De laatste keer dat Trump een mediabedrijf aanklaagde voor smaad was in 1984. Een journalist van de Chicago Tribune classificeerde de plannen van de vastgoedmagnaat voor een 150 verdiepingen tellende wolkenkrabber op Manhattan (New York) als ,,afgrijselijk, een lelijk gedrocht". De rechter gaf de krant gelijk en wees daarbij naar de vrijheid van meningsuiting.