ANP Algemene Vergadering stemt voor Guterres

NEW YORK - Antonio Guterres is donderdag door de Algemene Vergadering officieel aangewezen als de nieuwe secretaris-generaal van de VN. De Portugees volgt op 1 januari de Zuid-Koreaan Ban Ki-moon op, die er twee termijnen op heeft zitten.

Door ANP - 13-10-2016, 16:41 (Update 13-10-2016, 16:41)

De VN-Veiligheidsraad stemde eerder al in met de benoeming. Guterres was van 2005 tot 2015 bij de VN de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Van 1995 tot 2002 was hij premier van Portugal.