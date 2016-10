Baby te koop voor 5000 euro

ANP Baby te koop voor 5000 euro

DUISBURG - Een veertig dagen oud meisje is in Duitsland op veilingsite eBay te koop aangeboden voor 5000 euro. De politie in Duisburg onderzoekt nu wie Maria te koop zette.

Door ANP - 13-10-2016, 16:35 (Update 13-10-2016, 16:43)

Het gaat om een telg uit een vluchtelingengezin dat een jaar in de Bondsrepubliek verblijft, meldde Der Spiegel.

Uit internetgegevens blijkt volgens de politie dat de advertentie is verstuurd via de internetaansluiting van de 20-jarige moeder en de 28-jarige vader, die samen met het kind in Duisburg-Rheinhausen wonen.

Maar ook familieleden en buren konden de aansluiting gebruiken. De ouders ontkennen dat ze de advertentie op internet hebben gezet.

De advertentie stond volgens eBay maar een half uur online. De internetfirma werd door tientallen gebruikers op het opmerkelijke aanbod gewezen, waarna het bedrijf de advertentie verwijderde en de autoriteiten waarschuwde.