ANP Bob Dylan wint Nobelprijs voor Literatuur

STOCKHOLM - De Amerikaanse zanger, tekstschrijver en componist Bob Dylan heeft de Nobelprijs voor de Literatuur gekregen. Dat heeft het Nobelcomité donderdag in Stockholm bekendgemaakt.

Door ANP - 13-10-2016, 13:17 (Update 13-10-2016, 14:18)

Dylan werd 75 jaar geleden geboren als Robert Zimmerman in Duluth, in de Amerikaanse staat Minnesota. Hij heeft een ongelooflijk omvangrijk oeuvre opgebouwd, waarmee hij al op de middelbare school begon. Hij schreef ook voor veel andere artiesten en zijn nummers zijn door velen vertolkt.

De reeks albums en singles is schier eindeloos. Overal ter wereld is tegelijkertijd ergens wel Like a Rolling Stone, Blowin' in the Wind, Just Like a Woman, Lay Lady Lay of Knockin' on Heaven's Door te horen. Zijn grootste singlehit in Nederland was Wigwam, in 1970. Dat nummer bereikte de derde plaats in de Top 40.

Monument

Vanaf 1961 kreeg hij bekendheid en succes toen hij zich vestigde in het bij de creatieve wereld zeer populaire Greenwich Village, waar hij zich manifesteerde als folksinger. Zijn carrière loopt tot de dag van vandaag door.

Het comité roemde zijn poëtische teksten, waarmee hij de Amerikaanse muziektraditie krachtig vernieuwde. Zijn veelzijdig werk kan worden beschouwd als een monument voor de menselijk moed en het menselijk lijden.

Dit jaar waren ongeveer 220 schrijvers voor de prijs genomineerd. Op de zogenoemde shortlist stonden vijf namen. Dylan krijgt bij de oorkonde een bedrag van 830.000 euro. Vorig jaar was de prijs voor de Wit-Russische journaliste-publiciste Svetlana Aleksijevitsj.