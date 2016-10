Duizenden protesteren in Bogota voor vrede

BOGOTA - In de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn duizenden mensen de straat opgegaan tijdens een protestmars. Ze waren in het wit gekleed en droegen bloemen. De demonstranten willen dat politici en FARC alsnog een acceptabel vredesakkoord sluiten.

Door ANP - 13-10-2016, 2:15 (Update 13-10-2016, 2:15)

Deze twee partijen ondertekenden in september een vredesakkoord, bereikt na vier jaren van moeilijk overleg, maar werden in oktober pijnlijk teruggefloten door de bevolking. Een kleine meerderheid wees het verdrag in een referendum af omdat de voorwaarden te mild zouden zijn voor FARC-leden.

De demonstranten van de ,,March of the Flowers'' willen dat de Colombiaanse regering en FARC de impasse doorbreken die na het referendum is ontstaan en alsnog een oplossing vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.