Inslagen ploegen de maan om

ANP Inslagen ploegen de maan om

TEMPE - De maan krijgt veel meer te verduren dan we dachten. Er slaan zo veel meteoroïden in, dat het oppervlak wordt omgeploegd. Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers. De studie staat donderdag in het belangrijke wetenschapsblad Nature.

Door ANP - 12-10-2016, 21:52 (Update 12-10-2016, 21:52)

De wetenschappers bekeken de beelden die de satelliet Lunar Reconnaissance Orbiter in zeven jaar tijd heeft gemaakt. In die periode waren 222 inslagkraters ontstaan. Sommige plekken zijn een paar meter in doorsnee, maar de grootste krater is 43 meter breed. Het aantal verse inslagen is veel groter dan verwacht. ,,Vroeger dachten we dat het honderdduizenden tot miljoenen jaren zou duren voordat het oppervlak van de maan helemaal omgeploegd was. We ontdekten dat het oppervlak in ongeveer 80.000 jaar vrijwel volledig omgewoeld is'', aldus hoofdonderzoeker Emerson Speyerer.

Als mensen zich ooit op de maan gaan vestigen, moeten ze er bouwwerken en ruimtevaartuigen neerzetten. Het is belangrijk om te weten met hoeveel inslagen ze te maken krijgen. Dat heeft namelijk gevolgen voor de bescherming die nodig is.