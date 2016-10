FBI onderzoekt crash vliegtuigje

EAST HARTFORD - De FBI heeft woensdag het onderzoek naar het neerstorten van een vliegtuigje in East Hartford, Connecticut, overgenomen. Dat is volgens de New York Times gebeurd omdat het sterke vermoeden is gerezen dat de crash geen ongeluk was.

Door ANP - 12-10-2016, 21:37 (Update 12-10-2016, 21:37)

Het toestel, een Piper PA-34 Seneca, kwam dinsdagmiddag neer op straat vlak bij de motorenfabriek van Pratt & Whitney. Er waren twee passagiers aan boord. De 28-jarige piloot uit Jordanië, die in de buurt van Chicago woonde en sinds een jaar een vliegbrevet had voor éénmotorige vliegtuigjes, overleefde de ramp niet. De andere inzittende werd zwaargewond uit het brandende wrak gehaald. Het is niet bekend wat hij tegen de FBI heeft gezegd.

Volgens de politie was het een wonder dat er geen andere slachtoffers zijn gevallen.