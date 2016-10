USS Mason weer beschoten met raketten

WASHINGTON - De Amerikaanse torpedobootjager USS Mason was woensdag voor de kust van Jemen opnieuw het doelwit van raketten. Evenals zondag werden twee projectielen op het schip afgevuurd. Ook dit keer misten beide hun doel.

Door ANP - 12-10-2016, 20:16 (Update 12-10-2016, 20:16)

De raketten werden wederom afgevuurd uit een gebied dat wordt gecontroleerd door Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran. Dat was bij de beschieting van zondag eveneens het geval. De Mason, dit keer in de Rode Zee vergezeld door het marinevaartuig USS Ponce, vuurde enige ,,defensieve salvo's" af in de richting waarvan de raketten kwamen.