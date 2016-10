Obama richt zijn pijlen op Trump

GREENSBORO - Donald Trump is nog niet geschikt om in een supermarkt te werken, laat staan om president van de Verenigde Staten te worden. Dat heeft president Barack Obama dinsdag gezegd in een campagnespeech voor Hillary Clinton.

Door ANP - 12-10-2016, 8:06 (Update 12-10-2016, 8:06)

Met zichtbaar plezier somde Obama de redenen op waarom Trump in zijn ogen totaal ongeschikt is voor het ambt: het feit dat hij als zakenman bijna een miljard dollar verloor, zijn weigering zijn belastinggegevens openbaar te maken en zijn opmerkingen over vrouwen. ,,Deze kerel zegt dingen die je nog niet acceptabel zou vinden van iemand die solliciteert bij een supermarkt'', citeerde The Washington Post Obama.

Obama hamerde op het belang van de komende verkiezingen. ,,Je hebt alles te verliezen'', aldus de president. ,,Alle vooruitgang die de afgelopen acht jaar is geboekt staat op het stembiljet. Beschaafdheid staat op het stembiljet, gerechtigheid staat op het stembiljet, gelijkheid staat op het stembiljet, democratie staat op het stembiljet. Als je in deze verkiezing een boodschap wilt afgeven, verzet je dan tegen racisme en seksisme.''