ANP Trump zakt verder weg na reeks schandalen

WASHINGTON - Met nog vier weken te gaan tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen lijken Donald Trumps kansen steeds verder te slinken. De schandalen rondom de Republikeinse kandidaat stapelen zich in rap tempo op en Clintons voorsprong in de opiniepeilingen groeit.

Door ANP - 11-10-2016, 13:47 (Update 11-10-2016, 13:47)

Peilingen worden doorgaans over een periode van enkele dagen uitgevoerd en vervolgens geanalyseerd, waardoor het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de invloed van het debat van zondag. Maar de video waarin Trump leek op te scheppen over het aanranden van vrouwen verscheen vrijdag, en die is daarom al wel in enkele peilingen meegenomen.

NBC en The Wall Street Journal peilden zaterdag en zondag mensen die waarschijnlijk gaan stemmen en 52 procent gaf de voorkeur aan Clinton, tegenover 38 procent voor Trump. Als de libertarische en groene kandidaten worden meegewogen slinkt Clintons voorsprong iets, maar komt die nog uit op elf procentpunten.