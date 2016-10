Haïti neemt toevlucht tot massagraven

PORT-AU-PRINCE - De autoriteiten in de Haïtiaanse stad Jérémie hebben in de nasleep van de orkaan Matthew noodgedwongen massagraven aangelegd. Volgens een regeringsfunctionaris begonnen lichamen te ontbinden.

Door ANP - 10-10-2016, 7:26 (Update 10-10-2016, 7:26)

De orkaan bereikte Haïti op donderdag en veroorzaakte een enorme ravage. Zo werd eerder gemeld dat alleen al in Jérémie zo'n 80 procent van de huizen zou zijn verwoest. Zo'n 1,4 miljoen Haïtianen hebben volgens de Verenigde Naties humanitaire hulp nodig.

Het is nog altijd onduidelijk hoeveel mensen de storm niet overleefden. Het officiële dodental in het land is 336. Persbureau Reuters becijferde op basis van informatie van lokale functionarissen dat zeker duizend dodelijke slachtoffers zijn te betreuren.