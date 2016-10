Trump-rel treft ook gesprekspartner Bush

WASHINGTON - De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Billy Bush is in de problemen geraakt door een onlangs uitgelekt opname van een gesprek dat hij elf jaar geleden voerde met Donald Trump. Werkgever NBC besloot Bush voor onbepaalde tijd te schorsen, blijkt uit een memo die in handen is van Reuters.

Door ANP - 10-10-2016, 4:19 (Update 10-10-2016, 4:19)

Bush was in 2005 de gesprekspartner van Trump, toen die zich tijdens een busrit laatdunkend uitliet over vrouwen. De presentator liet vrijdag al aan Amerikaanse media weten zich te schamen voor zijn rol in het gesprek. ,,Ik was jonger, minder volwassen en gedroeg me dom door mee te spelen.''

Ondanks die spijtbetuiging is Bush voorlopig niet meer te zien in het programma Today. De manager die verantwoordelijk is voor het ochtendprogramma schreef in de memo dat ,,er simpelweg geen excuus is voor het taalgebruik en gedrag van Billy in die opname''.