ANP Trump richt pijlen weer op Bill Clinton

Door ANP - 10-10-2016, 2:09 (Update 10-10-2016, 2:09)

,,Deze vier moedige vrouwen hebben gevraagd of ze hier mochten zijn'', zei Trump, die tussen de vrouwen zat aan een lange tafel. ,,Het was een eer om ze te helpen.''

Tijdens de bijeenkomst werd hard uitgehaald naar het echtpaar Clinton. ,,Donald Trump heeft misschien wat slechte dingen gezegd, maar Bill Clinton heeft me verkracht en Hillary Clinton heeft me bedreigd'', zei Juanita Broaddrick, die al eerder claimde dat Clinton zich in 1978 aan haar vergreep.

Trump ligt zelf onder vuur vanwege zijn vulgaire uitspraken over vrouwen. Hij hamert er sindsdien doorlopend op dat ex-president Bill Clinton, de echtgenoot van Hillary, zich veel erger heeft misdragen. ,,Bill Clinton heeft echt vrouwen misbruikt'', stelde Trump in de video waarin hij excuses aanbood voor zijn eigen uitlatingen.