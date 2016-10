Politie Chemnitz laat twee verdachten vrij

DRESDEN - De Duitse politie heeft zondag twee van de drie personen vrijgelaten die een dag eerder in Chemnitz waren gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij de voorbereiding van een bomaanslag. De man die nog vastzit, een Syriër, blijft verdacht van medeplichtigheid. Het onderzoek voor de verlenging van zijn voorlopige hechtenis is gaande.

Door ANP - 9-10-2016, 11:40 (Update 9-10-2016, 11:40)

De 22-jarige hoofdverdachte, eveneens geboren in Syrië, is nog altijd spoorloos. In zijn woning werden zaterdag, na een tip van de nationale inlichtingendienst, explosieven gevonden die vermoedelijk bestemd waren voor een terroristische gewelddaad.