Enge clowns terroriseren nu ook Australiërs

ANP Enge clowns terroriseren nu ook Australiërs

MELBOURNE - Een Amerikaanse trend waarin mensen vermomd als enge clowns voorbijgangers de stuipen op het lijf jagen, lijkt te zijn overgeslagen naar Australië. De politie heeft de gewapende lolbroeken inmiddels gewaarschuwd dat ze mogelijk strafbaar bezig zijn.

Door ANP - 9-10-2016, 7:38 (Update 9-10-2016, 7:38)

In het land stromen dit weekend meldingen binnen over 'griezelclowns'. Een vrouw uit Brisbane vertelde aan lokale media hoe ze moest vluchten voor een clown met een mes. Dat overkwam ook een vrouw uit Redland Bay, die in haar auto werd belaagd. ,,Ik reed dat rotding bijna aan. Ik schreeuwde zo hard'', zei ze tegen de Courier Mail.

De autoriteiten in West-Australië kunnen bepaald niet lachen om de hype. In de staat zijn volgens WAtoday al clowns gesignaleerd met machetes, knuppels en zelfs een kettingzaag. De politie kondigde aan in actie te komen als ze inwoners angst aanjagen.

Ook inwoners van Nieuw-Zeeland blijken niet veilig te zijn; een 22-jarige vrouw werd er aangevallen door mannen in clownspakken. ,,Het was een beangstigende ervaring voor de jonge vrouw'', aldus de politie.