Toeareg-leider omgekomen bij VN-basis Mali

ANP Toeareg-leider omgekomen bij VN-basis Mali

KIDAL - Een leider van de Toeareg is vlakbij een VN-basis in het noorden Mali om het leven gekomen. De auto van Cheick Ag Aoussa ontplofte volgens een getuige op enkele honderden meters van het complex.

Door ANP - 9-10-2016, 2:30 (Update 9-10-2016, 2:30)

De Toeareg-leider had gesproken met Franse en VN-troepen. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Een woordvoerder van de VN-missie in het Afrikaanse land bevestigde het voorval.