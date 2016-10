Gekrenkte Melania Trump vergeeft haar man

NEW YORK - Melania Trump heeft haar echtgenoot zijn laatdunkende en seksistische uitspraken over andere vrouwen vergeven. Zijn gesnoef over het betasten van vrouwen en zijn pogingen een getrouwde vrouw tussen de lakens te krijgen waren voor haar ,,onacceptabel en krenkend'', zei zij.

Door ANP - 8-10-2016, 22:26 (Update 8-10-2016, 22:26)

,,Dit is niet de man die ik ken. Hij voelt en denkt als een leider. Ik hoop dat mensen net zoals ik gedaan heb zijn excuses aanvaarden en zich richten op de belangrijke kwesties waarmee ons land en de wereld geconfronteerd worden.''

Donald Trump, de Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, deed zijn uitspraken in 2005, luttele maanden nadat hij met Melania, zijn derde vrouw, in het huwelijk was getreden.