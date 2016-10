Politie Bangladesh doodt 11 islamisten

DHAKA - De politie van Bangladesh heeft zaterdag bij invallen op verschillende plaatsen in het midden van het land elf vermoedelijke islamisten gedood: negen in het district Gazipur en twee in Tangail. Bij het doorzoeken van twee schuilplaatsen in Gazipur stuitte de politie op een machinepistool, munitie, explosieven en een kapmes.

Door ANP - 8-10-2016

Onder de doden in Gazipur zou de lokale commandant zijn van de verboden groep Jamaatul Mujahideen Bangladesh. De JMB zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de terreuraanval van 1 juli op een bij buitenlanders geliefd café in de hoofdstad Dhaka, waarbij twintig bezoekers en twee politiemensen werden gedood.

Of ook bij de inval in Tangail wapens werden gevonden is onduidelijk.