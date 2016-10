Voetbal verraadt voortvluchtige Italiaan

BOGOTA - De politie heeft in het Colombiaanse Bogota een 35-jarige voortvluchtige Italiaan kunnen arresteren, die zijn schuilplaats had verraden door zijn passie voor voetbal. Dat melden Italiaanse media.

Door ANP - 8-10-2016, 16:31 (Update 8-10-2016, 16:31)

De voormalige spoorwegpolitiebeambte Emiliano D'Aguanno had in 2008 in Milaan een zwerver doodgeslagen en geschopt, waarvoor hij tot elf jaar en vier maanden gevangenisstraf was veroordeeld. De man vluchtte naar Colombia, waar hij een nieuw leven leidde.

Verbonden aan de universiteit van Bogota schreef hij zich in voor het voetbalelftal van de universiteit, waarna zijn profiel ook op de website van de onderwijsinstelling werd geplaatst. De Italiaanse speurders kwamen de man zo op het spoor, waarna hij tijdens de voetbaltraining gearresteerd kon worden.