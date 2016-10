Obama heft sancties tegen Myanmar op

WASHINGTON - President Obama heeft de Amerikaanse economische sancties tegen Myanmar vrijdag opgeheven. In een brief aan het Congres schrijft hij dat Myanmar ,,wezenlijke vorderingen'' naar democratie heeft gemaakt, zoals de verkiezingen in november 2015 die de partij van voormalig oppositieleider Aung San Suu Kyi aan de macht hebben gebracht.

Door ANP - 7-10-2016, 21:36 (Update 7-10-2016, 21:36)

Obama ontving Suu Kyi vorige maand in Washington. Zij nodigde toen Amerikaanse bedrijven uit naar haar land te komen ,,om winst te maken''.

Algemene economische sancties tegen Myanmar, waaronder een verbod op investeringen en handel, waren al verlicht. De sancties die nu zijn opgeheven waren meer gericht tegen figuren van de voormalige junta en hun ondernemingen.