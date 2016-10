FARC-leider wil vrede, geen prijs

OSLO - De enige prijs die ik wil is vrede. Met die mededeling reageerde de leider van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede 2016 aan president Juan Manuel Santos van Colombia.

Door ANP - 7-10-2016, 14:22 (Update 7-10-2016, 14:22)

,,De enige prijs die wij ambiëren, is vrede met sociale gerechtigheid voor een Colombia zonder paramilitarisme, zonder wraak en leugens'', liet Rodrigo Londono via Twitter weten. Samen met laureaat Santos ondertekende Londono het vredesakkoord, dat de bevolking van Colombia afgelopen weekeinde in een referendum met een kleine meerderheid afwees.

Het Nobelcomité liet weten dat de prijs ook wordt opgedragen aan de gehele Colombiaanse bevolking.