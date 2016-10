Beveiligers langs Belgische snelweg

ANP Beveiligers langs Belgische snelweg

BRUSSEL - Op drie parkeerplaatsen langs de Belgische snelweg E40 richting de kust worden particuliere beveiligers geposteerd. Zij moeten erop toezien dat daar geen migranten in vrachtwagens richting Engeland klimmen.

Door ANP - 7-10-2016, 13:41 (Update 7-10-2016, 13:41)

De maatregel die mensensmokkelaars moet afschrikken duurt een maand en gaat per direct in, besloot de Vlaamse minister Ben Weyts (Mobiliteit) vrijdag. Dat moet voorkomen dat vrachtwagens gaan parkeren op pechstroken of op- en afritten.

Het gaat onder meer om de parkeerplaatsen bij het Jabbeke en Mannekensvere, waar de afgelopen dagen tientallen mensen zonder verblijfsdocumenten werden opgepakt. Zo kropen dinsdag bij Jabbeke vijftig personen, onder wie kinderen, uit het struikgewas op zoek naar transport naar de kust.

,,De druk op de West-Vlaamse parkings neemt duidelijk enorm toe, en de veiligheid op en rond de parkings lijkt in het gedrang te komen'', liet het OM in Brugge deze week weten. De toename hangt samen met de Franse aankondiging het migrantenkamp bij Calais op te doeken.