Europees Parlement onderzoekt knokpartij UKIP

BRUSSEL - Het Europees Parlement stelt een onderzoek in naar de vechtpartij waarbij donderdag Steven Woolfe van de Britse onafhankelijkheidspartij UKIP gewond raakte. Parlementsvoorzitter Martin Schulz noemde het incident vrijdag ,,extreem ernstig’’ en wil dat het onderzoekscomité volgende week een oordeel heeft gevormd.

Door ANP - 7-10-2016, 11:58 (Update 7-10-2016, 11:58)

Woolfe werd donderdag in het ziekenhuis opgenomen na een handgemeen in het parlement in Straatsburg met een fractiegenoot, naar verluidt Mike Hookem. De kandidaat-leider van UKIP viel enige tijd later bewusteloos neer na een ,,epilepsieachtige aanval’’. Hij liet in de loop van de middag weten zich weer goed te voelen.

,,Het spreekt vanzelf dat dergelijk onrespectvol en gewelddadig gedrag niet in het Europees Parlement thuishoort'', aldus Schulz. Mogelijk is de gedragscode overtreden en heeft het ,,betreurenswaardige'' voorval juridische gevolgen, schrijft hij.