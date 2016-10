Nobelprijs voor Vrede naar president Colombia

OSLO - De Nobelprijs voor de Vrede 2016 is vrijdag toegekend aan president Juan Manuel Santos van Colombia. De prijs wordt ook opgedragen aan de gehele Colombiaanse bevolking. De keuze van het Nobelcomité is opmerkelijk, aangezien de Colombiaanse bevolking het vredesakkoord tussen de regering en rebellenbeweging FARC zondag in een referendum nipt afwees.

Door ANP - 7-10-2016, 11:19 (Update 7-10-2016, 11:31)

Na zes jaar van onderhandelingen werd vorige week een akkoord ondertekend dat een einde moest maken aan 52 jaar burgeroorlog. De afwijzing door de Colombiaanse bevolking betekent volgens het Nobelcomité niet dat het vredesproces ten dode is opgeschreven. ,,Het referendum was niet voor of tegen vrede, maar ging over een specifiek akkoord'', aldus Kaci Kullmann Five van het comité. ,,De prijs moet ook worden gezien als een huldiging van het Colombiaanse volk.''

Veel Colombianen vonden het vredesakkoord niet streng genoeg voor de FARC. Zowel president Santos als de FARC heeft aangegeven door te willen praten om tot een blijvende vrede te komen. Het comité benadrukte ook het belang hiervan. ,,Dit maakt het des te belangrijker dat de partijen, geleid door president Santos en FARC-leider Rodrigo Londono, de wapenstilstand in acht blijven nemen'', aldus het comité.