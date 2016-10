Orkaan Matthew eist al bijna 290 levens

PORT-AU-PRINCE - Het officiële dodental in Haïti als gevolg van de orkaan Matthew is in de nacht van donderdag op vrijdag bijgesteld naar 283. Dat is ruim een verdubbeling van de 140 doden die donderdag gemeld werden.

Door ANP - 7-10-2016, 2:15 (Update 7-10-2016, 4:15)

Bronnen in Haïti verklaren dat vele doden geborgen zijn en dat een afgelegen kuststad nu pas bereikt kon worden door de reddingswerkers. Daar werden tientallen doden aangetroffen. De verwachting is dat het dodental nog op gaat lopen omdat de hulpdiensten niet overal kunnen komen.

Haïti werd deze week hard getroffen door de orkaan, die windsnelheden haalde van 230 kilometer per uur. Veel mensen verloren het leven door omwaaiende bomen, rondvliegend puin en rivieren die buiten hun oevers traden. Ook de noordkust van het schiereiland is zwaar getroffen. In de regionale hoofdstad Jérémie zou 80 procent van de huizen zijn verwoest.

In het nabijgelegen Dominicaanse Republiek waren vier doden te betreuren.

Matthew nadert Florida en de noodtoestand is al van kracht in Florida en South Carolina.

Het openbare leven aan de oostkust van de staat Florida zal vrijdag deels stil te liggen vanwege het passeren van de orkaan. Het pretpark Walt Disney World blijft vrijdag de hele dag gesloten vanwege de storm. Ook de parken Universal Orlando en Seaworld gaan niet open.

Vliegmaatschappijen hebben inmiddels 2500 vluchten geschrapt. De luchthavens van Fort Lauderdale en Orlando zullen naar verwachting ook gaan sluiten.