Groot spandoek Poetin aan Manhattan Bridge

NEW YORK - Er hing donderdag opeens een gigantisch grote spandoek van de Russische president Vladimir Poetin aan de rand van de Manhattan Bridge in New York. De politie is op zoek naar de verantwoordelijken voor de opmerkelijke actie.

Door ANP - 7-10-2016, 1:23 (Update 7-10-2016, 1:23)

De spandoek van 6 bij 9 meter verscheen aan de reling van de brug met een afbeelding van Poetin in uniform met op de achtergrond de Russische vlag. Onderaan het spandoek stond in grote letters 'peacemaker'.

De New Yorkse politie kreeg 's middags een telefoontje over de spandoek en verwijderde het een halfuur later. Een politiewoordvoerder zei dat het onderzoek naar het wie en waarom bezig is en dat er verder nog geen informatie bekend is.