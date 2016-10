Obama roept noodtoestand voor Florida uit

ANP Obama roept noodtoestand voor Florida uit

WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama heeft donderdag de noodtoestand uitgeroepen voor de staat Florida vanwege de orkaan Matthew. Verwacht wordt dat de storm donderdag het Amerikaanse vasteland bereikt.

Door ANP - 6-10-2016, 20:16 (Update 6-10-2016, 20:16)

Matthew is ingeschaald in de op een na hoogste categorie 4. In de storm worden windsnelheden bereikt van 220 kilometer per uur en de autoriteiten houden rekening met de nodige schade en overlast.

Door het uitroepen van de noodtoestand komen onder andere federale organisaties in actie.