Waalse oud-politicus vrijuit na dood vrouw

ANP Waalse oud-politicus vrijuit na dood vrouw

BERGEN - De Waalse oud-politicus Bernard Wesphael is niet schuldig aan doodslag van zijn vrouw Véronique Pirotton en gaat vrijuit. Dat is de conclusie van een volksjury na een veelbesproken rechtszaak in de Waalse plaats Bergen (Mons) die drie weken duurde.

Door ANP - 6-10-2016, 17:04 (Update 6-10-2016, 17:04)

De 56-jarige Wesphael, medeoprichter van de Franstalige groene partij Ecolo, kon bij een schuldigverklaring tot dertig jaar gevangenisstraf tegemoetzien. Volgens hem heeft zijn echtgenote zelfmoord gepleegd.

Pirotton werd op 31 oktober 2013 onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in een hotelkamer in Oostende waar het stel logeerde. Het Openbaar Ministerie meent dat er sprake was van doodslag.

Volgens de oud-parlementariër had het paar ruzie gehad en volgde een klein handgemeen. Hij ging daarop naar eigen zeggen slapen en vond zijn vrouw later dood in de badkamer. Wesphael herhaalde donderdag schreeuwend dat hij onschuldig is. "Aan de jury wil ik zeggen dat ik een man met veel fouten ben. Maar gewelddadig ben ik niet.’’