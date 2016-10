Amerikaan omgekomen bij onlusten Ethiopië

ADDIS ABEBA - Een Amerikaan is om het leven gekomen toen zijn auto in de buitenwijken van de hoofdstad Addis Abeba op mensen stuitte die met stenen gooiden. De Amerikaanse ambassade in Addis heeft dit woensdag gemeld. De toedracht is nog niet duidelijk, maar de man overleed dinsdag.

Door ANP - 5-10-2016, 15:00 (Update 5-10-2016, 15:00)

In grote delen van Ethiopië is het al geruime tijd onrustig door onvrede onder de grootste bevolkingsgroepen, de Oromo's en de Amharen, over het autoritaire regime. De hoofdstad Addis Abeba wordt omgeven door de regio Oromia. In deze regio werd dinsdag een Nederlands landbouwbedrijf aangevallen door jongeren. Vorige maand zijn er buitenlandse bloemen- en plantenkwekerijen aangevallen en verwoest, inclusief Nederlands eigendom.

De Oromo's en Amharen worden naar eigen zeggen achtergesteld en uitgesloten van invloedrijke functies. Die worden al bijna een kwart eeuw voornamelijk bekleed door leden van een minderheid uit het noordelijke Tigray.