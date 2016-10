Orkaan Matthew onderweg naar Amerika

HAVANA - De orkaan Matthew is in de nacht van dinsdag op woensdag Cuba gepasseerd en is nu onderweg naar de Verenigde Staten. In Cuba bereikte de orkaan een windsnelheid van 140 mijl per uur.

5-10-2016

De zware orkaan (categorie 4) zorgt voor veel schade. In Haïti, waar de orkaan eerder passeerde zijn tot nu toe twee doden gevallen en in de Dominicaanse Republiek vier. Het arme Haïti zou door de verwoestingen tegen de grootste humanitaire crisis in jaren aankijken. Duizenden mensen zouden dakloos zijn.