Vredesbesprekingen Colombia hervat

HAVANA/BOGOTA - De Colombiaanse regering en de marxistisch guerrillaorganisatie FARC zijn dinsdag teruggekeerd aan de onderhandelingstafel in Havana. Zij ondertekenden vorige week het vredesakkoord, bereikt na vier jaren van moeilijk overleg, maar werden zondag pijnlijk teruggefloten door de bevolking. Een kleine meerderheid wees het verdrag in een referendum af omdat de voorwaarden te mild zouden zijn voor FARC-leden.

Door ANP - 4-10-2016, 21:28 (Update 4-10-2016, 23:05)

Dat was een onverwacht dramatische wending voor zowel president Juan Manuel Santos als de opstandelingen, die na 52 jaar oorlog bereid waren de wapens neer te leggen. Beide partijen bleven het erover eens, net als de tegenstemmers trouwens, dat er eindelijk vrede moet komen in Colombia. Ze gaan nu proberen op Cuba de impasse te doorbreken en een oplossing te vinden die voor iedereen aanvaardbaar is.

Gemakkelijk wordt dat geenszins. De oppositie in Colombia, geleid door voormalig president Alvaro Uribe, verzet zich fel tegen belangrijke basisprincipes van de 'oude deal'. Zo krijgt FARC als politieke beweging zetels in het parlement en hoeven kopstukken die medeverantwoordelijk zijn voor de vele duizenden doden niet de gevangenis in. Veel zal afhangen van de bereidheid van de guerrillastrijders om strengere voorwaarden te accepteren.

Santos en Uribe spreken elkaar woensdag. Het staakt-het-vuren in het Zuid-Amerikaanse land houdt tot dusver stand.