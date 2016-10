Wetenschappers willen sancties tegen Rusland

ANP Wetenschappers willen sancties tegen Rusland

AMSTERDAM - Meer dan honderd wetenschappers over de hele wereld hebben een petitie ondertekend waarin ze wereldleiders oproepen actie te ondernemen om het geweld in Aleppo te stoppen. Ook Nederlandse wetenschappers hebben de petitie ondertekend.

Door ANP - 4-10-2016, 21:13 (Update 4-10-2016, 21:13)

De wetenschappers roepen de internationale gemeenschap op te erkennen dat er in de verwoeste stad door de Syrische regering en het Russische leger misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd. Ze willen meer internationale druk op landen die de misdaden van de Syrische regering ondersteunen, en pleiten voor sancties tegen de Russische regering.

Nederlandse ondertekenaars zijn onder anderen Liesbeth Zegveld (Universiteit van Amsterdam), Wouter Veraart (VU) en Göran Sluiter.

De petitie is een reactie op de recente escalatie van het geweld in Syrië, na het mislukken van een wapenstilstand die door de VS en Rusland was overeengekomen. De wetenschappers vragen de internationale gemeenschap ook om vervolging van personen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden in Syrië.