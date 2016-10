Yahoo scande e-mails voor veiligheidsdienst

SAN FRANCISCO - Yahoo heeft vorig jaar stiekem software ontwikkeld en gebruikt om binnenkomende e-mails van klanten te onderzoeken op specifieke informatie waaraan de Amerikaanse veiligheidsdiensten behoefte hadden. Dat hebben specialisten die bekend waren met de gang van zaken dinsdag gezegd tegen Reuters. Het internetbedrijf gaf gehoor aan instructies van de overheid en scande met het programma honderden miljoenen mailtjes van Yahoo-gebruikers.

Door ANP - 4-10-2016, 21:06 (Update 4-10-2016, 21:06)

Volgens bewakingsexperts is het voor het eerst dat een provider heeft ingestemd met spioneren in opdracht van de overheid. Alle berichten die accounthouders kregen toegestuurd werden gecontroleerd, in tegenstelling tot de mails die al waren opgeslagen. Het is niet bekend waarnaar de inlichtingendiensten precies op zoek waren en ook niet of ze Yahoo vroegen te checken op bepaalde woorden of symbolen.