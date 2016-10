Dove Vlaamse wil EU-parlement voorzitten

ANP Dove Vlaamse wil EU-parlement voorzitten

STRAATSBURG - De Vlaamse politica Helga Stevens wil voorzitter van het Europees Parlement worden. De fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) heeft de dove Stevens dinsdag gekandideerd. De verkiezing vindt in januari plaats.

Door ANP - 4-10-2016, 20:14 (Update 4-10-2016, 20:14)

Huidig voorzitter Martin Schulz werd in 2014 gekozen voor een tweede termijn van 2,5 jaar. De Duitse sociaaldemocraat wil nog een termijn aanblijven, waardoor onenigheid is ontstaan tussen de twee grootste politieke groepen in het parlement, de sociaaldemocraten en de christendemocraten. De derde groep, de ECR, denkt daarom een kans te maken.

De 48-jarige Stevens, lid van de Belgische nationalistische partij NV-A, is vereerd met de voordracht. ,,Ik ben kandidaat omdat ik ervan overtuigd ben dat het rechtstreeks verkozen Parlement veel transparanter moet zijn en de hele EU moet vertegenwoordigen. De voorbije jaren heb ik gezien hoe alle belangrijke beslissingen genomen werden in achterkamertjes door een klein groepje mannen uit een beperkt aantal landen.''