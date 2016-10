Hongarije wil wetswijziging in migratiekwestie

BOEDAPEST - Het Hongaarse parlement kan op 8 november een besluit nemen over de grondwetswijziging die verplichte opname van migranten volgens de EU-regels onmogelijk maakt. Het amendement kan dan half november van kracht worden. Dat heeft Lajos Kósa, de leider van de regeringspartij Fidesz, dinsdag gezegd. Hij voegde eraan toe dat Hongarije wel een toegewijd lid van de Europese Unie wil zijn.

Door ANP - 4-10-2016, 17:41 (Update 4-10-2016, 17:41)

Premier Viktor Orbán voerde eveneens het woord op een persconferentie hierover. ,,We moeten duidelijk maken dat Brussel zonder de toestemming van het Hongaarse parlement geen migranten kan onderbrengen in Hongarije en dat we gedwongen huisvesting van migranten tegenhouden.''

De Hongaren stemden zondag in een referendum massaal tegen door de EU opgelegde vluchtelingenquota's. De opkomst was echter te laag om de volksraadpleging bindend te maken.