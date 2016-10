Obama haalt bakzeil bij Hof

ANP Obama haalt bakzeil bij Hof

WASHINGTON - Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft het verzoek van Barack Obama zich nogmaals te buigen over diens immigratieplan maandag afgewezen. De scheidende president wilde met zijn voorstel voorkomen dat miljoenen illegalen het land worden uitgezet. In juni staakten de stemmen (4-4) door het overlijden van Antonin Scalia in februari.

Door ANP - 3-10-2016, 21:32 (Update 3-10-2016, 21:32)

Een lagere rechtbank had het plan vorig jaar al geblokkeerd. Het Hof laat het daar nu bij, tot uitgesproken teleurstelling van het Witte Huis. Het doel van Obama was illegale immigranten die al langer dan zes jaar in de VS zijn of kinderen hebben met een verblijfsstatus te beschermen tegen deportatie. Andere voorwaarden waren dat de betrokkenen geen strafblad mochten hebben en zich moesten laten registreren. Het gaat om meer dan vier miljoen mensen, vooral uit Latijns-Amerika.