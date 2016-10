Moskou: betrek radardata in onderzoek MH17

ANP Moskou: betrek radardata in onderzoek MH17

MOSKOU - Moskou dringt er bij Nederland op aan dat het radargegevens die onlangs in Rusland zouden zijn opgedoken, betrekt in het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard naar aanleiding van een gesprek met de Nederlandse ambassadeur, meldt persbureau Interfax.

Door ANP - 3-10-2016, 19:07 (Update 3-10-2016, 19:07)

Moskou wil dat het onderzoeksteam ook ingaat op het niet sluiten van het luchtruim door Oekraïne ,,als één van de belangrijkste redenen van de tragedie'', aldus het persbureau.

Moskou had de Nederlandse ambassadeur ontboden, nadat Nederland vorige week de Russische ambassadeur op het matje had geroepen. Ons land vindt dat Rusland ongefundeerde kritiek heeft geleverd op het onderzoek van het zogenoemde Joint Investigation Team (JIT) naar de ramp met MH17. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de conclusies van het JIT ,,vooringenomen en politiek gemotiveerd''.

Het JIT, dat strafrechtelijk onderzoek doet naar de daders, concludeerde vorige week dat de lanceerinstallatie waarmee de fatale Buk-raket werd afgeschoten uit Rusland kwam en na de lancering weer is teruggekeerd naar Rusland. Het projectiel is volgens de onderzoekers afgeschoten in gebied waar pro-Russische rebellen de baas waren.

Vlak voor de presentatie kwam Rusland met radargegevens waaruit zou blijken dat er geen raket zou zijn afgeschoten uit rebellengebied. Rusland had eerder aangegeven dit soort radargegevens niet meer te hebben.