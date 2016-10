Honderd astronauten zoeken opvolgers

WENEN - Ongeveer honderd astronauten uit 35 landen zijn in Wenen bijeen om een week lang over hun unieke vak te praten. De agenda bevat één onderwerp: de toekomst van de bemande ruimtevaart.

Door ANP - 3-10-2016, 11:58 (Update 3-10-2016, 11:58)

De aanwezige astronauten hopen dat hun conferentie jonge mensen enthousiast maakt voor hun beroep. ,,We kunnen wel opvolgers gebruiken", aldus organisator Franz Viehböck, de 56-jarige ex-astronaut die in 1991 bijna acht dagen in het Russische ruimtevaartstation MIR verbleef. Woensdag beantwoorden de experts in Wenen vragen die in heel Oostenrijk door scholieren, studenten, bejaarden en vertegenwoordigers van het zakenleven en de politiek worden gesteld.

Het is al de 29e keer dat de astronauten een congres houden. Eregast is de 82-jarige Rus Aleksej Leonov, die in 1965 als eerste mens een ruimtewandeling maakte.